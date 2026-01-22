【前後編の前編／後編を読む】「パパ、おばさんがまた来てるよ」…霊感体質の娘だけに見えてしまう“おばさん”の正体とはこれまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、若くして妻を亡くしたシングルファーザーの身に起きた出来事を紹介する。 ＊＊＊【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”