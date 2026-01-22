ロック歌手のダイアヤモンド☆ユカイが２１日放送の日本テレビバラエティー「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・後８時）で１５歳の長女について語り、スタジオが騒然となる場面があった。この日は「パパはツラいよ大賞」としてパパタレントらが出演。長女、双子の長男、次男（１３歳）と３児の父のダイアモンド☆ユカイは「今ね、別居してるんだよね」といきなり告白。「妻と娘が大阪にいて、俺は関東の方にいて、だ