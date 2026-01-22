新しい戦国大河「豊臣兄弟！」は、テンポのよさ、俳優陣の豪華さや演技力ほか、魅力がいっぱい。誰もが知る有名な歴史を、どのような展開で表現するのか……視聴者をワクワクさせています。ですが、今回は、2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』を取り上げてみたいと思います。『べらぼう』総集編、1年間の“夢噺”をありがた山！高い志と行動力で出版界の風雲児へ【蔦屋重三郎・前編】SNSを覗くと、今でも『べらぼうロ