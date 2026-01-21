公明党の斉藤代表は21日、新党・中道改革連合に入党するため、公明党を離党した。記者団に対し、「本当に感慨深い。公明党の理念をしっかり中道で実現をしていく強い決意だ」と述べ、新党の中道改革連合に入党して選挙に臨む考えを示した。公明党の代表としての最後の会見で、斉藤代表は「私が代表として戦った2つの選挙の大敗を受け、新しい原点に返った新しい党を作っていく思いで、連立離脱や今回、新しい党に参加すると、こう