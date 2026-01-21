中国国家統計局は1月19日、2025年の国民経済の状況を発表し、国内総生産（GDP）が初めて140兆元（約3080兆円）に達し、前年比5．0％増となったことを明らかにした。国際通貨基金（IMF）と世界銀行は中国経済の成長見通しを上方修正し、その「顕著な強靭性」を指摘している。それについて、共同通信は「中国の成長率が政府目標の『5．0％前後』を達成したことに加え、輸出が好調だったこと、さらに自動車やスマートフォンの買い替え