1月20日、女優・米倉涼子が、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことがわかった。「米倉さんは、2025年8月、厚生労働省麻薬取締部（マトリ）が自宅を家宅捜索していたと報じられ、同年12月には、公式サイトで “ガサ入れ” が事実であると認めていました。今回の各社報道によれば、2025年夏ごろ、米倉さんと、知人のアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与している疑いが浮上し、家宅捜索がおこなわれたといいます。家