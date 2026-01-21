1月20日、女優・米倉涼子が、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことがわかった。

「米倉さんは、2025年8月、厚生労働省麻薬取締部（マトリ）が自宅を家宅捜索していたと報じられ、同年12月には、公式サイトで “ガサ入れ” が事実であると認めていました。

今回の各社報道によれば、2025年夏ごろ、米倉さんと、知人のアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与している疑いが浮上し、家宅捜索がおこなわれたといいます。家宅捜索では薬物らしきものが押収され、違法薬物であることが判明しました。

男性はすでに出国していますが、捜査の結果、マトリは米倉と男性の2人で違法薬物を所持していた疑いが強まったと判断。今回の書類送検に至ったと伝えられました」（芸能担当記者）

長らく “疑惑” どまりだったが、一歩進展した形となり、世間ではショックを受ける声が相次いだ。とはいえ、あくまで書類送検の段階であり、米倉が起訴されるかどうかは不透明だ。

そんななか、あらためて注目を集めたのが、米倉が長年CMを務めてきた「楽天モバイル」だった。というのも、2021年6月、同社のCMには米倉と “お騒がせ女優” 広末涼子が同時に出演していたからだ。

広末といえば、2023年6月、既婚者である人気シェフ・鳥羽周作氏との不倫が報じられ、芸能活動を休止。事務所から独立し、個人事務所で再スタートを切ったが、2025年4月、新東名高速道路で運転中に追突事故を起こし、搬送先の病院で医療関係者に暴行を加えて負傷させている。

時期はズレているものの、かつて楽天モバイルのCMで共演していた広末と米倉の “W涼子” が、いまやいわくつきとなりつつある現状に、Xではさまざまな反応が寄せられている。

《にしても…広末涼子に米倉涼子って、楽天モバイル広報さん攻め過ぎじゃね？》

《かつての楽天モバイル 広末涼子と米倉涼子を起用していて草》

《広末涼子と米倉涼子 まさか二人ともこんなことになるとは…楽天モバイルかわいそう》

ガサ入れ報道後の2025年10月、本誌SmartFLASHは、楽天モバイルに今後も米倉をCMに起用するか、米倉の事務所から連絡はあったか、を問い合わせている。楽天モバイルからは「弊社からの回答は控えさせていただきます」とのコメントが来たが、担当者の苦悩はまだまだ続きそうだ。