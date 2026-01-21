1月20日、米倉涼子が、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが報じられ、波紋を呼んでいる。不穏な疑惑が取りざたされたことで、これまで向けられていた“同情ムード”が消沈しそうだ。米倉に関しては、2025年10月の「文春オンライン」で、麻薬取締法違反容疑で厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（通称・マトリ）の捜査を受けていることが報じられていたが、新たな展開を見せた。「フジテレビの報道によれば、米倉