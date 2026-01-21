然花抄院の本店とオンラインショップにて、寒天菓子「虹の花菓等(カケラ)」に3種のチョコレートでアレンジをした特別なスイーツ「綺貴(キキ)」が発売。「綺貴(キキ)」は、じっくり時間をかけて糖化させた鮮やかな色合いで、5種の味の寒天菓子と、3種類のチョコレートを一つ一つ手作業で丁寧にコーティングしています。使用しているそれぞれの種類はこちら虹の花菓等(カケラ)5種：桃、ミント、レモン、すみれ、オレンジチョコレート