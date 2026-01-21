【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−0 U-23韓国代表（日本時間1月20日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】危険！「足裏タックル」被害の瞬間U-23日本代表のMF小倉幸成（法政大）が、日韓戦で危険なタックルを受けて悶絶。後ろからのスライディングで足を刈り取られたが、相手にはまさかのお咎めなし。このシーンにSNSのファンたちが怒りを露わにしている。U-23日本代表は1月20日、AFC U23アジ