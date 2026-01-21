女子ゴルフの菅沼菜々が２０日に自身のインスタグラムを更新。「昨日パラスポーツ協会様に今年も寄付させていただいたので、寄贈式が行われました。毎年１００万円ではありますが今年で４回目、４年目になりました」などと報告した。菅沼自身も不安症の一種である広場恐怖症を抱え「今回の寄付は寄付する側、される側という関係ではなく、スポーツが持つ力を未来につないでいくための小さなバトン。誰もがスポーツに挑戦できる