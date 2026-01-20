800年以上の歴史を持つ京都最古の禅寺・建仁寺。真夜中に目撃されたのは、柵を思いきりキックし強引に入っていく罰当たりな人物でした。姿を現したのは2025年12月30日、真夜中の午前2時ごろ。酔っぱらっているのか、フラフラ千鳥足で歩いています。その足で柵に向かうと、何度もキック。柵を押し倒そうとします。そして、柵の扉を蹴り上げ、中へ入っていきました。数分後に出てきた人物は、携帯電話をいじる様子が確認できます。被