トヨタ・ハイエースを一部改良トヨタは、ハイエース（バン、ワゴン、コミューター）の一部改良を行い、2月2日より発売する。【画像】ADASやインフォテインメントシステムを刷新したトヨタ・ハイエース全21枚先進運転支援システムの『トヨタセーフティセンス』の機能向上や先進装備の拡充、ボディカラーの見直しなどが行われ、商品力の強化が図られた。トヨタ・ハイエース・バン・スーパーGL（2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・