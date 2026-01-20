トヨタ｢“MR-2”復活｣を示唆する動きに反響殺到！ 「本気のミッドシップスポーツカーに期待」「もうすぐ発表されそう」の声！ 世界初の｢画期的ランプ｣や日本初の｢斬新レイアウト｣をこれまで採用！ 次期型に期待高まる！