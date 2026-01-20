「レールガン」洋上射撃試験の新映像が公開防衛装備庁は2026年1月16日、開発を進めている新装備「レールガン」の新たな洋上射撃試験の映像を公開しました。これは昨年11に開催された「防衛装備庁技術シンポジウム2025」で報告された研究成果となります。【映像】ついに現実に！これが「レールガン」洋上射撃の様子ですレールガンとは、電気エネルギーで弾丸を放つ砲のことで、「電磁砲」とも呼ばれます。火薬を使う従来の砲よ