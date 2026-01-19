指定薬物エトミデートを使ったとして、沖縄県警は19日、医薬品医療機器法違反の疑いで沖縄本島南部の男子中学生（14）と、住所不定、自称飲食店従業員の少女（17）を逮捕したと発表した。中学生の逮捕は昨年12月22日、少女は今月17日。エトミデートはゾンビたばこと呼ばれ、過剰摂取すると手足がけいれんしたり、意識を失ったりする。逮捕容疑は昨年6月26日午前2時20分ごろ、共謀の上、那覇市の宿泊施設でエトミデートを含む