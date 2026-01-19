子どもの反抗期はつらいもの。そこへ自分の更年期も重なったら、大変さは何倍にも膨れあがってしまうかもしれません。『反抗期が激しかったお子さん、いつごろまで続きましたか？』投稿者さんの息子さんは中学3年生で、反抗期真っ只中。暴言や物にあたるのは日常茶飯事で、投稿者さんが叱ればすぐに「虐待だ」と騒ぎ立てます。さらに投稿者さん自身も更年期に差し掛かり、心と体が悲鳴をあげている状態なのだそう。互いのイライラ