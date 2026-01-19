回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が1月16日、平日限定で90円（以下、税込み）で対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を、2月4日まで延長することを発表しました。【画像】やっす！全部食べても”500円”！？寿司＋おにぎり＋サイド…メニューを見る！（9枚）対象メニューは、1月21日まで「香ばし炙（あぶ）りおにぎり」（通常価格160円〜）と「ちょこっとフライドポテト」（通常価格230円〜