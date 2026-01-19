毎日の疲れを睡眠で解消するにはどうしたらいいか。禅僧の枡野俊明さんは「私は毎日、深い睡眠を得るために、日中はよく動き、夜9時半以降は難しいことは何も考えずに静かにくつろぎ、夜坐により頭を完全に休めている」という――。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■できるだけ“今日の