「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位moto g05（Motorola Mobility）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャ