「え、見間違い？」大相撲中継に映り込んだ世界的大物に騒然 最前列で…「衝撃がでかすぎる」
大相撲初場所
大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。18日の中日では、阿炎（錣山）が時疾風（時津風）を押し出し、1敗をキープした。この光景を世界的な大物ミュージシャンが最前列で観戦。NHKの中継にも映り込み、「衝撃がでかすぎる」「見間違い？」と視聴者を騒然とさせた。
阿炎の取り組みに「クレイジーだ」と驚きの声を上げていたのは、日系米国人のスティーブ・アオキ。インスタグラムのフォロワー1154万人を超える世界的なDJだ。最前列で観戦。続く翠富士（伊勢ヶ濱）と狼雅（二子山）の取り組みでも、「Oh、Oh、Ohhhh！」などと展開に合わせて絶叫し、「Wow！」「グリーンが勝った！」「これはナイスだ」と寄り切った翠富士に大興奮だった。
アオキは自身のインスタグラムに映像を投稿。「初めてスモウを間近で見た！」と初の生観戦だったことをつづった。NHKの中継でも映り込んでおり、「相撲中継に映り込んだ衝撃がでかすぎる」「んん！？今溜席にスティーヴ・アオキが座ったよね」「え、スティーヴ・アオキ？？見間違い？」「もしかして、国技館にスティーブアオキ居る？？」などと話題を呼んでいた。
（THE ANSWER編集部）