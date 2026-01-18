1月18日の「118番の日」に合わせて、大分海上保安部が緊急通報の適正利用を呼びかけました。 海上保安庁は海での事件や事故の緊急通報番号118に合わせて1月18日を「118番の日」と定めています。18日は大分市の大分マリーンパレス水族館うみたまごで、大分海上保安部の職員が啓発活動を行い、来場者に通報番号の周知と適正利用を呼びかけました。大分海上保安部によりますと、大分を管轄する第七管区では去年一年間に寄せら