お笑い芸人のクロヤナギコウジ（46）が脳出血により入院したことを17日、自身のインスタグラムで報告した。クロヤナギは「配信中に音が二重に感じたり後ろに気配を感じたり、なんか気持ち悪いなあと思ってたら、気付いたら地面に倒れてました」と経緯を説明。自身が倒れたことには「全く記憶には残ってません」とし「顔面から強打し、顎と鼻から落ち、胸も打ち、それが痛かったのかすらも記憶にありません」と明かした。症