ティラノサウルスレースで約４０メートルのコースを全力疾走する参加者＝１７日、横須賀市長井恐竜「ティラノサウルス」の着ぐるみ姿で競走する「ティラノサウルスレース」が１７日、横須賀市長井の長井海の手公園ソレイユの丘で開かれた。市内外から約２６０“頭”が参加し、巨体を揺らしながら原っぱを駆け抜けた。同レースは約１０年前にアメリカで発祥したという。大きな頭に短い手足、口を開け尻尾を振って走るユーモラス