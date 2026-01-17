プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が16日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。自身の生活の中心だという趣味について語った。宇野さんは自身でアイスショーをプロデュースし全国を巡ったというが、MCの笑福亭鶴瓶から空き時間は「ゲームばっかりしてんちゃうの」とツッコまれ、「そうなんです。おかしいと言われても仕方ないぐらいの」とあっさり認めた。選手時代について「試合があって、だから