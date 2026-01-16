ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¡£ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç¤³¤Î¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡×¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¤Ï´Ç¸î»Õ·ó¡ÈÀ¨ÏÓ¡É¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î10ÆüÌ¤ÌÀ¤Ç¤¹¡£¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅ¹ÊÞ¤òÁÜº÷¤·¤¿Æ»·Ù¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ë1¾ö¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤¬¤¢¤ê