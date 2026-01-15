2024Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯7·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢À¸¸å7¤«·î¤Î»°ÃË¡¢¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î22Æü¡¢ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¸ñ¼ùÅÍ¤¯¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂ