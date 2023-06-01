住宅に強盗に入る目的でガムテープなどを持っていたとして、20代の男が警視庁に逮捕されました。強盗予備の疑いで逮捕されたのは、石松勇樹容疑者（22）で、今月11日、千葉県松戸市の住宅に強盗に入る目的で、車の中でガムテープや手袋を持ち待機していた疑いがもたれています。16日未明、東京・足立区でパトロール中の警察官が石松容疑者に職務質問したところ、「強盗っぽいことをやろうとした」などと話し、事件が発覚しました。