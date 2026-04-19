元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（37）が19日までにXを更新。キャバクラなどの「水商売」をめぐり、私見をつづった。三崎氏は16日の更新で「水商売が正義みたいな風潮に違和感しかない。確かに、キャバ嬢やホストの方が、昼間頑張ってる人より稼いでるかもね。でも、それを賢い生き方みたいに持ち上げるのはおかしい。若い子が真面目に働くのはバカと思い始めたらどうする？一生懸命昼間働いてる人間がバカを見る世の中に