J:COM MOBILEからシニアなど向け「らくらくスマートフォン Lite」が2月6日発売！JCOM（ジェイコム）は16日、同社が移動体通信事業者（MNO）から回線を借り入れてMVNOとして提供している携帯電話サービス「J:COM MOBILE」（ https://www.jcom.co.jp/service/mobile/ ）において新たにシニアなど向け5G対応スマートフォン（スマホ）「らくらくスマートフォン Lite（型番：MR01-KD）」（FCNT製）を取り扱うと発表しています。発売日は