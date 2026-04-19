米国遠征を終えた女子日本代表「なでしこジャパン」が19日、成田空港に帰国し、佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターは「選手たちにはいい刺激になったし、次のなでしこジャパンにとって非常にいい経験ができた」と総括した。強豪・米国との3連戦は1勝2敗。相手の本気度が上がった第3戦は0―3の完敗で現実を突きつけられ、「3戦目は大きな課題。選手の判断や技術を持ち合わせてはいても精神的な圧があった」と指摘した