PCメーカーのDellは2025年1月にPCブランドを一新し、ビジネスユーザー向けのノートPCブランドである「XPS」シリーズを廃止することを発表しましたが、2026年1月に「XPS 14」「XPS 16」を発表し、XPSブランドを復活させました。そんなXPS 14／16をDellから借りることができたので、まずはその外観をチェックしてみました。インテル Core Ultra搭載Dell XPS 14インチ プレミアム軽量ノートパソコン | Dell 日本https://www.dell.com/