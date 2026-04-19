子どもが結婚して新しい土地に馴染み、ご近所さんとお裾分けをし合える関係を築く。それは親として誇らしいはずのことですが、なぜかそれを面白く思わない親もいるようです。嫌味で返してくる実母の姿に、投稿者さんはうんざりしていると話してくれました。『母親が、私のご近所さんを妬んでいるようです』投稿者さんは実母の不可解な嫉妬に、戸惑いを隠せずにいるのだそう。ことの発端は、仲よくしているご近所さんが、投稿者さん