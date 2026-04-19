「MBSアナウンサー公式チャンネル『ウラオモテレビ』」が19日までに更新され、「【衝撃】アナウンサー界に激震「0」の読み方が変わる!?」と題した動画を公開した。福島暢啓アナウンサーが「急きょ動画を配信することになっているんですけれど」と切り出し、「NHKの放送文化研究所っていうところがありまして。そこがですね。ちょっとびっくりするんだけど、ことばのハンドブックというものがありまして、それの改定に伴いまし