年を重ねるにつれて、大切にしたいものやことの優先順位は変化していくもの。今の自分にとって、何が必要で何を手放すべきだと考えているのか、読者に聞いてみました。【グラフ】手放してスッキリしたものがある？ない？* * * * * * *回答者数…394人平均年齢…63.6歳Q. 手放してスッキリしたものは？具体的にどんなものを手放したのかを見ていくと――第1位服第2位年賀状第3位本第4位友人第5位掃除という結果に。さら