中国である人がほほ笑んでいる表情の馬のぬいぐるみを購入したところ、口の部分が上下逆に縫い付けられていて泣いているように見えるとネット上に投稿した。干支にちなむ縁起物の商品を「縁起でもない」状態にしてしまった製造上のミスだが、意外なことに、この「べそかき馬」が人気を呼び、注文が殺到することになった。中国メディアの京報などが伝えた。中国では春節（旧正月、2026年は2月17日）をもって、年の干支が切り替わる