レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】え、エグっ…！コチラが不倫中の男女が考えている「浮気相手への思い」リアルな図解です！！浮気相手は配偶者とは別の”特別”なパートナー？調査は2025年9月29〜30日、12月8〜10日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがあ