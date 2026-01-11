マンチェスター・シティが歴史的大勝を収めた。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。マンチェスター・シティは10日のFAカップ3回戦でエクセター・シティ（3部）と対戦。新加入のアントワーヌ・セメニョが早速1ゴール1アシストを記録するなど、10−1で圧勝した。マンチェスター・シティにとっては、2部時代の1987−88シーズンに10−1で勝利したハダースフィールド戦以来の1試合2桁得点となる。FAカップに限ると、現在のク