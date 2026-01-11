あぴママさんの漫画「受験生。週末は高級ホテルで。」がインスタグラムで3万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「高級ホテルで缶詰勉強合宿をやりたい」と言い出した中学生の娘。「そんなぜいたくはできない」という両親が娘のために用意したものは…という内容で、読者からは「すてきですね」「最高！」「発想が素晴らしい」などの声が上がっています。両親も本気！娘の願いを叶えた「自宅