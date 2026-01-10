マクドナルドのアプリの一部に不具合が発生しています。日本マクドナルドは公式アプリから注文した際に貯まるポイントである「Myマクドナルドリワード」がアプリ内で表示されない不具合が発生していることを明らかにしました。マクドナルドは、表示されていないだけで「購入分のポイントは加算されている」とし「ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」とコメントしています。