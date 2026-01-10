琵琶湖のほとりという風光明媚で静かな温泉地のすぐ目の前に、高度成長期、突如としてできあがった一大遊興街・雄琴。昭和49年時点で31軒のソープが並び、総部屋数600室を誇り、従業員女性は800人を越え、1日3000人の客が訪れたとされている。【衝撃画像】街中にソープランドがズラリ…「ちょっとHな大人のディズニーランド」滋賀県の“ナゾの歓楽街”を写真で見る（写真多数）しかし現在は、ソープの店舗数が激減し、家族連れ