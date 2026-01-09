サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、子どもの成長に合わせて高さを調整できる多機能学習デスク「100−ERD052LM（ハンギングボード付き）」と「100−ERD053LM（ペントレー付き）」を発売した。おすすめポイントは、成長に合わせて高さを調整できるとのこと。角度を調整できる天板で猫背を防ぐという。勉強に集中できる多機能設計となっている。子どもの成長スピードは想像以上に早いもの。同製品はハ