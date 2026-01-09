スバル「“新”ステーションワゴン」世界初公開！2026年1月9日、幕張メッセで開幕した「東京オートサロン2026」。数々のカスタムカーが競演する中、スバルブースの一角に、鮮やかなコントラストで来場者の視線を釘付けにする一台のステーションワゴンが姿を現しました。【画像】超カッコいい！ これがスバル「新ステーションワゴン」です！（25枚）それが「レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II」です。スバルが掲げる