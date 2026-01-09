きょう午前、埼玉県新座市のアパートの一室で1人の遺体が見つかり、この部屋に住む53歳の男が逮捕されました。新座市の職業不詳・山口新容疑者（53）は今月、自宅アパートに性別不明の1人の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、おととい、山口容疑者の知人で川越市の50代女性の家族から、「行方がわからない」と警察に相談があり、警察が自宅近くの防犯カメラを確認したところ、女性が何者かに車で連れ去られる