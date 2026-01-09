大相撲で３年ぶりに関脇に返り咲いた元大関・高安（３５）＝田子ノ浦＝が８日、初場所（１１日初日、東京・両国国技館）に向け、東京・江戸川区の部屋で調整した。冬巡業を腰痛で全休したが、この日は幕下以下の力士と１８番取るなど精力的に稽古。２月２８日に３６歳を迎える午（うま）生まれの年男は２０２６年を「勝負の年」と位置付け、「初優勝＆大関復帰」を目標に掲げた。新春の土俵を控えた年男、高安の表情は、気力に