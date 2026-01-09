スポニチスポニチアネックス

大相撲の横綱・豊昇龍が朝稽古を急きょ休んだ結果 左膝の状態が悪化

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大相撲の横綱・豊昇龍が8日、同部屋で開催された朝稽古を急きょ休んだ
  • 不安のある左膝に腫れが出たため休ませ、水がたまりやすい状態だという
  • 師匠の立浪親方は「半月板が割れて、いたずらするっていうか」と明かした
記事を読む

