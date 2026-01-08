【アイ・オー・データ：創業50周年記念キャンペーン】 第1弾：1月10日～1月16日 第2弾：1月17日～1月23日 アイ・オー・データ機器は1月8日、創業50周年を記念したプレゼントキャンペーンの開催を発表した。第1弾の応募期間は1月10日より1月16日まで。 アイ・オー・データは1976年の創立から今年で50周年。これを