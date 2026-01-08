会社帰りにコンビニに立ち寄った従業員が、帰宅途中に階段で転倒して捻挫してしまった。通勤中のケガならば労災適用になるのだろうか。適用される、されないの境界線はどこにある……？労災保険における「通勤災害」について、会社員・企業両方の立場から知っておくべきポイントを解説します。（社会保険労務士木村政美）＜甲社概要＞都内にあるマーケティング調査会社で従業員数は100名。＜登場人物＞A：大学卒業後入社2年目の2