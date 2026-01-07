将棋の豊島将之九段（35）が1月7日、日本将棋連盟を通じて結婚したことを発表した。【映像】かわいい…藤井六冠と並び笑顔を見せる豊島九段豊島九段は、竜王2期、名人1期を含むタイトル通算6期で、現在の将棋界をけん引するトップ棋士だ。2019年には史上4人目の「竜王・名人」を達成、今年度は銀河戦で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）を破り棋戦優勝を飾っていた。なお、将棋連盟からは「お相手のお名前