2026年4月から徴収が開始される「子ども・子育て支援金制度」をめぐって前大臣の三原じゅん子議員（61）が炎上中だ。この制度は、毎月の健康保険料に上乗せされる形で徴収され、集めたお金は子育て支援に充てられる。しかし、独身者を含むすべての医療保険加入者が対象のため、SNSでは「独身税」という言葉で揶揄されている。【こちらも読む】タレント出身議員の“出世頭” 三原じゅん子氏の暴力団交遊疑惑と絶えない金銭トラブ