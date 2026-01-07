中国政府は6日、軍事転用が可能な軍民両用製品の日本への輸出を全面的に禁止すると発表しました。中国商務省は、日本の軍事力強化につながる軍民両用製品について、軍事用途や軍事力の強化につながる用途を含め、日本向けの輸出を禁止するとしました。また、中国原産の軍民両用製品を日本の組織や個人に提供した場合は、法的責任を追及するとしています。商務省は「日本の指導者が台湾問題をめぐり武力介入の可能性を示唆した」と